Al GF Vip entra la fidanzata di Andrea Zelletta: "Fuori sono successe delle cose…". Poi la bomba di Dayane Mello (Di martedì 29 dicembre 2020) Il tanto atteso confronto tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni è arrivato. È successo tutto nel corso della diretta di lunedì 28 dicembre 2020, la prima dopo il Natale che i Vipponi di Alfonso Signorini hanno trascorso nella Casa. E proprio il regalo di Natalia aveva mandato in crisi Zelletta. Uno strano dono, a detta di lui, con un biglietto stringato e enigmatico che lo hanno fatto crollare. Per ore, giorni Andrea si è tormentato cercando di capire cosa fosse accaduto. Come se non bastasse, poi, Dayane Mello, confidandosi con Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, ha fatto intendere di essere a conoscenza di alcuni retroscena inediti, e per questo si è sfogata in confessionale. La modella ha parlato di una "bomba" su Natalia ma fino a ...

