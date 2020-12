Agoume può lasciare lo Spezia: il piano dell’Inter (Di martedì 29 dicembre 2020) Lucien Agoume potrebbe cambiare maglia durante la sessione invernale di calciomercato: l’Inter valuta un nuovo prestito dopo lo Spezia Lucien Agoume potrebbe dire addio allo Spezia nel corso della finestra invernale di calciomercato a causa dello scarso minutaggio riservatogli dal tecnico Vincenzo Italiano dopo le prime quattordici giornate di Serie A. Per questo motivo, come riportato da Sportmediaset, l’Inter starebbe valutando l’interruzione anticipata del prestito per girare il giovane centrocampista a un’altra società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Lucienpotrebbe cambiare maglia durante la sessione invernale di calciomercato: l’Inter valuta un nuovo prestito dopo loLucienpotrebbe dire addio allonel corso della finestra invernale di calciomercato a causa dello scarso minutaggio riservatogli dal tecnico Vincenzo Italiano dopo le prime quattordici giornate di Serie A. Per questo motivo, come riportato da Sportmediaset, l’Inter starebbe valutando l’interruzione anticipata del prestito per girare il giovane centrocampista a un’altra società. Leggi su Calcionews24.com

