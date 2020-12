Agitu Gudeta, la pastora etiope simbolo d’integrazione trovata morta nella sua casa in Trentino: indagano i carabinieri (Di martedì 29 dicembre 2020) L’hanno trovata morta a casa sua, in Trentino, dove aveva aperto un’azienda agricola dopo essere arrivata nel nostro Paese, in fuga dalla guerra del Corno d’Africa. È un vero e proprio mistero quello legato alla morte di Agitu Gudeta, pastora etiope di 42 anni diventata simbolo di integrazione. Il cadavere della donna, infatti, è stato trovato nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un’azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. I carabinieri sono sul posto assieme al magistrato in attesa del medico legale, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) L’hannosua, in, dove aveva aperto un’azienda agricola dopo essere arrivata nel nostro Paese, in fuga dalla guerra del Corno d’Africa. È un vero e proprio mistero quello legato alla morte didi 42 anni diventatadi integrazione. Il cadavere della donna, infatti, è stato trovatosuain valle dei Mocheni, dove aveva avviato un’azienda agricola, la Capra Felice, a Frassilongo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul corpo della donna, da quanto si apprende sarebbero infatti state trovate alcune lesioni. Isono sul posto assieme al magistrato in attesa del medico legale, che ...

ilpost : È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni - repubblica : Trentino, trovata morta Agitu Gudeta, simbolo di integrazione. Ipotesi omicidio - LaStampa : Trovata morta in Trentino Agitu Ideo Gudeta, la “regina delle capre felici” - bobomons : RT @ilpost: È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni - repubblica : RT @RepubblicaTv: Agitu Ideo Gudeta uccisa, quando raccontò: 'Ecco perché ho deciso di scappare dell'Etiopia'.: Era un simbolo di integrazi… -