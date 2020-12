Aggiornamento sulle condizioni di Romain Grosjean (Di martedì 29 dicembre 2020) Migliorano le condizioni di Romain Grosjean. E’ lo stesso pilota francese a dichiararlo, dopo che ha pubblicato un paio di foto delle sue mani sul suo profilo Instagram. L’ex pilota Haas, autentico miracolato dopo il terribile incidente in Barhain dello scorso 29 novembre, aveva riportato delle ustioni ad altezza mani, riportate mentre tentava di uscire dalla monoposto avvolte dalle fiamme. “Potete immaginare che ero nel fuoco appena un mese fa?” ha scritto sulla foto della mano destra, priva di fasciature. “Anche la mano sinistra sta migliorando, ma non è ancora pronta per la foto. Making progress“. Grosjean è ancora alla ricerca di un volante per il 2021, dopo aver perso il posto alla Haas. Ancora non ha comunicato quale sarà il suo futuro. Romain Grosjean, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Migliorano ledi. E’ lo stesso pilota francese a dichiararlo, dopo che ha pubblicato un paio di foto delle sue mani sul suo profilo Instagram. L’ex pilota Haas, autentico miracolato dopo il terribile incidente in Barhain dello scorso 29 novembre, aveva riportato delle ustioni ad altezza mani, riportate mentre tentava di uscire dalla monoposto avvolte dalle fiamme. “Potete immaginare che ero nel fuoco appena un mese fa?” ha scritto sulla foto della mano destra, priva di fasciature. “Anche la mano sinistra sta migliorando, ma non è ancora pronta per la foto. Making progress“.è ancora alla ricerca di un volante per il 2021, dopo aver perso il posto alla Haas. Ancora non ha comunicato quale sarà il suo futuro., ...

