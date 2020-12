Addio a Teresa Iaccarino, lutto nel giornalismo campano (Di martedì 29 dicembre 2020) Addio a Maria Iaccarino, volto storico di Telecapri. Si è spenta questa mattina nella propria casa dopo una lunga malattia Foto TelecapriTeresa Iaccarino si è spenta oggi a 61 anni a causa di una malattia che stava combattendo da anni. Era uno dei volti più noti di Telecapri, Retecapri e Telecaprinews. Giornalista, si occupava del telegiornale ma negli anni d’oro dell’emittente isolana, i decenni ’80 e ’90, ha portato avanti anche trasmissioni di intrattenimento. “L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Teresa Iaccarino” è il messaggio del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Quasi Rete – Allo stadio con Telecapri, La clessidra – tempo televisivo, questi alcuni dei programma più popolari ma c’erano anche quelli per i più piccoli come ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020)a Maria, volto storico di Telecapri. Si è spenta questa mattina nella propria casa dopo una lunga malattia Foto Telecaprisi è spenta oggi a 61 anni a causa di una malattia che stava combattendo da anni. Era uno dei volti più noti di Telecapri, Retecapri e Telecaprinews. Giornalista, si occupava del telegiornale ma negli anni d’oro dell’emittente isolana, i decenni ’80 e ’90, ha portato avanti anche trasmissioni di intrattenimento. “L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di” è il messaggio del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Quasi Rete – Allo stadio con Telecapri, La clessidra – tempo televisivo, questi alcuni dei programma più popolari ma c’erano anche quelli per i più piccoli come ...

