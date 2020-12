Addio a Pierre Cardin, stilista visionario e pioniere del prêt-à-porter (Di martedì 29 dicembre 2020) Addio a Pierre Cardin. Lo stilista nato in Veneto, ma cresciuto in Francia, si è spento oggi 29 dicembre a Neuilly-sur-Seine, all’età di 98 anni. Cardin è stato uno tra i più importanti couturier della seconda metà del Novecento, uno stilista visionario e pioniere del prêt-à-porter. La miseria spinse i suoi genitori a trasferirsi in Francia nel 1924. A 14 anni, nel 1936, il giovane Pierre, il cui nome italiano, Pietro, era stato francesizzato, cominciò l’apprendistato da un sarto a Saint- Étienne. Nel 1945 giunse a Parigi lavorando prima da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Primo sarto della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 1947, fu partecipe del successo del maestro che ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020). Lonato in Veneto, ma cresciuto in Francia, si è spento oggi 29 dicembre a Neuilly-sur-Seine, all’età di 98 anni.è stato uno tra i più importanti couturier della seconda metà del Novecento, unodel-à-. La miseria spinse i suoi genitori a trasferirsi in Francia nel 1924. A 14 anni, nel 1936, il giovane, il cui nome italiano, Pietro, era stato francesizzato, cominciò l’apprendistato da un sarto a Saint- Étienne. Nel 1945 giunse a Parigi lavorando prima da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Primo sarto della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 1947, fu partecipe del successo del maestro che ...

