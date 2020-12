Addio a Pierre Cardin, lo stilista italiano cresciuto in Francia (Di martedì 29 dicembre 2020) Parigi, 29 dic – , gigante della moda e del design. Cardin è morto questa mattina all’età di 98 anni, all’American Hospital di Neuilly, vicino a Parigi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia ai media francesi. Vero e proprio genio sperimentale che ha rivoluzionato stili e canoni estetici è stato, insieme a Paco Rabanne e André Courrèges, il creatore della moda futurista. E’ considerato l’inventore del prêt-à-porter. Pietro Costante Cardin era nato in Veneto Pietro Costante Cardin era nato il 2 luglio 1922 a Sant’Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, in Veneto. Era cresciuto in Francia, dove i suoi genitori, agricoltori con 9 figli, furono costretti a trasferirsi nel 1924 per sfuggire alla povertà. E’ in Francia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Parigi, 29 dic – , gigante della moda e del design.è morto questa mattina all’età di 98 anni, all’American Hospital di Neuilly, vicino a Parigi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia ai media francesi. Vero e proprio genio sperimentale che ha rivoluzionato stili e canoni estetici è stato, insieme a Paco Rabanne e André Courrèges, il creatore della moda futurista. E’ considerato l’inventore del prêt-à-porter. Pietro Costanteera nato in Veneto Pietro Costanteera nato il 2 luglio 1922 a Sant’Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, in Veneto. Erain, dove i suoi genitori, agricoltori con 9 figli, furono costretti a trasferirsi nel 1924 per sfuggire alla povertà. E’ in...

