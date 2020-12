Addio a Pierre Cardin, lo stilista che pensava gli abiti del futuro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «L’abito che preferisco è quello che immagino in una vita che ancora non esiste, nel mondo di domani». Lo ripeteva spesso Pierre Cardin, stilista e imprenditore del proprio marchio universalmente riconosciuto, che questa visionarietà l’aveva distillata in ognuna delle sue creazioni. Sempre avanti Cardin, il primo a aprire un proprio «corner» nei grandi magazzini, a portare sulla passerella gli uomini, a organizzare un sistema di licenze che hanno permesso al suo nome una diffusione planetaria – e con prodotti diversi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «L’abito che preferisco è quello che immagino in una vita che ancora non esiste, nel mondo di domani». Lo ripeteva spessoe imprenditore del proprio marchio universalmente riconosciuto, che questa visionarietà l’aveva distillata in ognuna delle sue creazioni. Sempre avanti, il primo a aprire un proprio «corner» nei grandi magazzini, a portare sulla passerella gli uomini, a organizzare un sistema di licenze che hanno permesso al suo nome una diffusione planetaria – e con prodotti diversi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

