Acerra, ex poliziotto cieco aggredito da baby gang: il sindaco premia il coraggio di Giacomo (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Si è svolto questa mattina presso il Castello dei Conti del Comune di Acerra l’incontro tra il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, il Presidente del Consiglio comunale di Acerra Andrea Piatto, Asia Maraucci, presidente dell’Osservatorio per la disabilità “La Battaglia di Andrea”, Mario Mirabile e Giuseppe Fornaro, rispettivamente Presidente di Napoli e Consigliere Nazionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Durante la riunione si è discusso dell’episodio di violenza ai danni del poliziotto Giacomo Pietoso, avvenuto lo scorso 20 dicembre, colpito in strada da colpi di pistola ad aria compressa. Il primo cittadino di Acerra ed il Presidente del Consiglio comunale hanno sottolineato che in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si è svolto questa mattina presso il Castello dei Conti del Comune dil’incontro tra ildiRaffaele Lettieri, il Presidente del Consiglio comunale diAndrea Piatto, Asia Maraucci, presidente dell’Osservatorio per la disabilità “La Battaglia di Andrea”, Mario Mirabile e Giuseppe Fornaro, rispettivamente Presidente di Napoli e Consigliere Nazionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Durante la riunione si è discusso dell’episodio di violenza ai danni delPietoso, avvenuto lo scorso 20 dicembre, colpito in strada da colpi di pistola ad aria compressa. Il primo cittadino died il Presidente del Consiglio comunale hanno sottolineato che in ...

NotizieFrance : Acerra, ex poliziotto cieco aggredito da baby gang: gli sparano con pistole ad aria compressa - francypar71 : #Napoli Acerra, ex poliziotto non vedente preso di mira con pistole ad aria compressa - rinoteodoro : Ex poliziotto non vedente preso di mira dai ragazzini: colpito con le pistola ad aria - ANSA_Legalita : Non vedente preso di mira da ragazzini con pistole ad aria. Ad Acerra, vittima ex poliziotto. Indagini della PS |… - NapoliToday : #Cronaca Ex poliziotto non vedente preso di mira dai ragazzini: colpito con le pistola ad aria… -