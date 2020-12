Aborto legale Argentina, oggi voto Senato/ Legge fino a 14^ settimana: Paese spaccato (Di martedì 29 dicembre 2020) Aborto legale in Argentina, la Legge oggi al voto del Senato dopo l'ok alla Camera: Paese spaccato tra movimenti femministi e prof-Life. Gli schieramenti Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020)in, laaldeldopo l'ok alla Camera:tra movimenti femministi e prof-Life. Gli schieramenti

larsenfede : RT @a_cegna: Oggi, 29 dicembre, è quel giorno. Iniziano i vaccini e il Senato di #Argentina voterà per la legge per un aborto legale, liber… - radiondadurto : RT @a_cegna: Oggi, 29 dicembre, è quel giorno. Iniziano i vaccini e il Senato di #Argentina voterà per la legge per un aborto legale, liber… - a_cegna : Oggi, 29 dicembre, è quel giorno. Iniziano i vaccini e il Senato di #Argentina voterà per la legge per un aborto le… - antnqu : RT @glsiviero: Consiglio il greve documentario “Aborto Legal Ya”, sul diritto all'aborto legale sicuro e gratuito in Argentina (domani iniz… - NonunadimenoF : RT @NonunadimenoF: ????#29 dicembre senato argentino vota sulla legge x #aborto legale. Tutto il paese mobilitato Aborto legale è ?? Vita ?? S… -