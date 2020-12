A scuola a 90 anni nonostante la pandemia, Franceschino vuole il diploma (Di martedì 29 dicembre 2020) Franceschino Vargiu, 90 anni, nonostante la pandemia torna a studiare. L’anziano uomo ha dovuto interrompere gli studi per la seconda guerra mondiale, ora frequenta le serali. Franceschino Vargiu, 90 anni,… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020)Vargiu, 90latorna a studiare. L’anziano uomo ha dovuto interrompere gli studi per la seconda guerra mondiale, ora frequenta le serali.Vargiu, 90,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Radio1Rai : Chiara Giamundo è la prima palombara della @ItalianNavy a 171 anni dalla nascita della scuola militare per palombar… - Matti8Mattina : RT @VivianaDesio: Anni fa, scuola per infermieri (non era ancora università) Prima di cominciare il tirocinio in ospedale fecero fare il va… - Taxistalobbyst : RT @manufalcetti: Versilia, bimbo di 4 anni unico senza regalo di Natale della scuola: «È cattivo». Procedimento per le maestre- https://t.… - LSblendorio : RT @VivianaDesio: Anni fa, scuola per infermieri (non era ancora università) Prima di cominciare il tirocinio in ospedale fecero fare il va… - LaskaJuventus : RT @VivianaDesio: Anni fa, scuola per infermieri (non era ancora università) Prima di cominciare il tirocinio in ospedale fecero fare il va… -