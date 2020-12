A rischio per maltempo la distribuzione del vaccino. Polemiche sugli acquisti (extra) in Germania (Di martedì 29 dicembre 2020) Rischia di slittare a causa della neve la consegna delle circa 470mila dosi della Pfizer, che era prevista oggi nelle Regioni italiane. Intanto Berlino avrebbe negoziato un accordo bilaterale con ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 dicembre 2020) Rischia di slittare a causa della neve la consegna delle circa 470mila dosi della Pfizer, che era prevista oggi nelle Regioni italiane. Intanto Berlino avrebbe negoziato un accordo bilaterale con ...

fleinaudi : Quanto sarebbe stai bello se ieri per il #VDAY avessimo vaccinato anche un detenuto. Forza, facciamolo oggi e poi v… - matteosalvinimi : Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, s… - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - WilhemPujar : RT @Stacktical: Mainnet di $DSLA, protocollo decentralizzato per la gestione del rischio, previsto per il Q1 2021 - CasilinaNews : Ponte Milvio. Centinaia di siringhe e altri rifiuti a rischio infettivo abbandonati in strada: due denunciati, tra… -