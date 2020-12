A marzo c'è stato un picco del consumo di antibiotici in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Il consumo di antibiotici a marzo è raddoppiato rispetto a quello dello stesso mese nel 2019. Questo è uno dei dati emersi nel rapporto nazionale "L'uso degli antibiotici in Italia - Anno 2019" diffuso dall'Agenzia Italiana del farmaco. "I macrolidi mostrano un incremento del 77 per cento rispetto al 2019, con l'azitromicina che fa registrare un aumento del 160 per cento", si legge nel documento. L'azitromicina è stato uno dei farmaci che a inizio pandemia si pensava fosse di qualche utilità. Si tratta di un antibiotico della famiglia dei macrolidi, autorizzato per il trattamento di infezioni delle alte e basse vie respiratorie, infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uretriti non gonococciche, ulcere molli. Esistono prove che ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Ildiè raddoppiato rispetto a quello dello stesso mese nel 2019. Questo è uno dei dati emersi nel rapporto nazionale "L'uso degliin- Anno 2019" diffuso dall'Agenziana del farmaco. "I macrolidi mostrano un incremento del 77 per cento rispetto al 2019, con l'azitromicina che fa registrare un aumento del 160 per cento", si legge nel documento. L'azitromicina èuno dei farmaci che a inizio pandemia si pensava fosse di qualche utilità. Si tratta di un antibiotico della famiglia dei macrolidi, autorizzato per il trattamento di infezioni delle alte e basse vie respiratorie, infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uretriti non gonococciche, ulcere molli. Esistono prove che ...

