95 anni dalla morte di Anna Kuliscioff, ancora oggi la ringrazio (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 29 dicembre del 1925, a Milano, al cimitero Monumentale, durante il suo funerale, i fascisti hanno distrutto le bandiere e i drappi rossi posti sulla sua bara e hanno picchiato a sangue Pietro Nenni che la stava salutando al grido di: "Viva il socialismo". Gesti vigliacchi di uno squadrismo violento e becero che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di cancellare le orme e le parole di una rivoluzionaria capace prima di tutto di rivoluzionare la sua stessa esistenza, per poi cercare, in ogni modo, di cambiare la rotta della storia. Anna Kuliscioff non era il suo vero nome, si chiamava Anja Rosenstein, ma ci sta che una donna capace di vivere tante vite in una avesse anche più di un nome. Cosmopolita, ebrea, nichilista, anarchica e poi socialista, medica, giornalista, politica, non esiste un solo appellativo che la possa definire, lei era tutto questo e ...

Luigi Ricciardelli, 51 anni, da 13 è in servizio come medico chirurgo all'ospedale di Cotugno, luogo simbolo della lotta al Covid-19 in Campania e presidio vaccinale per tutta l'azienda ospedaliera de ...

