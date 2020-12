4 libri da leggere per imparare l'arte del viaggio (Di martedì 29 dicembre 2020) Se tutto va secondo le previsioni, il 2021 sarà l’anno in cui riprenderemo a viaggiare. Quando? È presto per dirlo con esattezza. Ma nel frattempo nulla ci impedisce di tenerci allenati con un libro: la grande letteratura di viaggio è un invito a muoversi, ma anche a riflettere sul mondo attorno a noi, prima di varcarne i confini. Ecco quattro libri propedeutici a qualsiasi avventura del corpo e… della mente. L’arte di viaggiare di Alain de Botton Finalmente un libro che ci svela perché ci piace tanto viaggiare e perché spesso il viaggio rechi in sé una delusione. Piuttosto che suggerirci dove andare, de Botton ci spinge a porci le domande giuste sul senso del viaggio, attraverso il filtro di una guida intellettuale. Le guide includono Flaubert sull’esotico, Hopper e Baudelaire sui “luoghi di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Se tutto va secondo le previsioni, il 2021 sarà l’anno in cui riprenderemo a viaggiare. Quando? È presto per dirlo con esattezza. Ma nel frattempo nulla ci impedisce di tenerci allenati con un libro: la grande letteratura diè un invito a muoversi, ma anche a riflettere sul mondo attorno a noi, prima di varcarne i confini. Ecco quattropropedeutici a qualsiasi avventura del corpo e… della mente. L’di viaggiare di Alain de Botton Finalmente un libro che ci svela perché ci piace tanto viaggiare e perché spesso ilrechi in sé una delusione. Piuttosto che suggerirci dove andare, de Botton ci spinge a porci le domande giuste sul senso del, attraverso il filtro di una guida intellettuale. Le guide includono Flaubert sull’esotico, Hopper e Baudelaire sui “luoghi di ...

Agenzia_Ansa : L'inverno e il piacere di leggere un libro: cinque consigli di lettura. I titoli per una stagione, tra classici e n… - olivaindecisa : @Ri_837 @eccebrutale Idem! I manuali e i libri da leggere e studiare per i corsi bastano e per staccare guardo netflix - _justsonia : Libri da leggere assolutamente? - takecarefroy : RT @mvedicine: il fatto è che vorrei leggere tantissimi libri e guardarmi tantissimi film ma il fatto è anche che non ho tempo per fare un… - 4marchand2april : RT @mvedicine: il fatto è che vorrei leggere tantissimi libri e guardarmi tantissimi film ma il fatto è anche che non ho tempo per fare un… -

Ultime Notizie dalla rete : libri leggere Leggere libri, anzi lib(e)ri. Il rapporto genitori-figli e studenti-insegnanti nel romanzo “Le fedeltà invisibili” La Tecnica della Scuola Israele: Netanyahu irrompe su TikTok, successo immediato

Dopo aver mostrato grande abilità nel padroneggiare le tecniche di comunicazione offerte da Facebook, Instagram e Twitter questa settimana il premier Benyamin Netanyahu si è lanciato in una nuova avve ...

4 libri da leggere per imparare l'arte del viaggio

Se tutto va secondo le previsioni, il 2021 sarà l’anno in cui riprenderemo a viaggiare. Quando? È presto per dirlo con esattezza. Ma nel frattempo nulla ci impedisce di tenerci ...

Dopo aver mostrato grande abilità nel padroneggiare le tecniche di comunicazione offerte da Facebook, Instagram e Twitter questa settimana il premier Benyamin Netanyahu si è lanciato in una nuova avve ...Se tutto va secondo le previsioni, il 2021 sarà l’anno in cui riprenderemo a viaggiare. Quando? È presto per dirlo con esattezza. Ma nel frattempo nulla ci impedisce di tenerci ...