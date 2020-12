3.900 vaccini a ospedali Nocera, Polla, Vallo e Battipaglia per operatori e anziani RSA (Di martedì 29 dicembre 2020) “Mercoledì 30 dicembre, entro le ore 7, saranno consegnate le prime dosi dei vaccini anti-covid nel salernitano”, fa sapere l’Asl. Che specifica: “Le forniture nei quattro ospedali individuati come Hub Asl Salerno: Nocera Inferiore, Polla, Vallo e Battipaglia. Questa prima consegna consiste in 975 dosi di vaccino per ognuno dei quattro ospedali. Il totale è di 3.900 fiale assegnate per il momento all’intera Asl Salerno. Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei giorni successivi. Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub intensive, rianimazioni, ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 29 dicembre 2020) “Mercoledì 30 dicembre, entro le ore 7, saranno consegnate le prime dosi deianti-covid nel salernitano”, fa sapere l’Asl. Che specifica: “Le forniture nei quattroindividuati come Hub Asl Salerno:Inferiore,. Questa prima consegna consiste in 975 dosi di vaccino per ognuno dei quattro. Il totale è di 3.900 fiale assegnate per il momento all’intera Asl Salerno. Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei giorni successivi. Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub intensive, rianimazioni, ...

