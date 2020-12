Zona arancione: cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo i giorni rossi delle feste, l’Italia si ritinge e cambia colore: da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, infatti, l’Italia sarà interamente Zona arancione. Colore che riprenderà lunedì 4 gennaio. cosa prevede il regolamento che vige alla base della Zona arancione, cosa si può fare e quali sono i divieti e le cose consentite? Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti in Zona arancione: quali sono permessi Per ragioni di lavoro, necessità e salute gli spostamenti sono sempre consentiti. È possibile anche fare ritorno alla propria residenza, al proprio domicilio o abitazione. Ci si può spostare anche se si deve prestare assistenza a genitori non autosufficienti, o visitare ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo i giorni rossi delle feste, l’Italia si ritinge e cambia colore: da lunedì 28 a mercoledì 30, infatti, l’Italia sarà interamente. Colore che riprenderà lunedì 4 gennaio.prevede il regolamento che vige alla base dellasi puòe quali sono i divieti e le cose consentite? Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti in: quali sono permessi Per ragioni di lavoro, necessità e salute gli spostamenti sono sempre consentiti. È possibile ancheritorno alla propria residenza, al proprio domicilio o abitazione. Ci si può spostare anche se si deve prestare assistenza a genitori non autosufficienti, o visitare ...

