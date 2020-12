Zlatan Ibrahimovic spende 3 milioni di euro per mille ettari di bosco. Ecco perché (Di lunedì 28 dicembre 2020) È infortunato ma non per questo inattivo, Zlatan Ibrahimovic. Che mentre sta recuperando la forma fisica, fa investimenti. A dire il vero un po’ particolari. L’attaccante del Milan ha infatti comprato un bosco. mille ettari per 3 milioni di euro. Due domande vengono spontanee: dove? Nella zona del villaggio svedese di Åre, nella Contea di Jämtland, nella parte nord-occidentale della Svezia. Lì Ibra possiede una villa, precisamente a Copperhill Mountain (dove si trova anche un resort molto lussuoso). La seconda domanda: cosa ci fa con mille ettari di bosco? Ebbene, le cose che gli piacciono di più: caccia, pesca, va in motoslitta. D’altronde il 39enne compra cose abbastanza particolari: una chiesa, ristrutturata su 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) È infortunato ma non per questo inattivo,. Che mentre sta recuperando la forma fisica, fa investimenti. A dire il vero un po’ particolari. L’attaccante del Milan ha infatti comprato unper 3di. Due domande vengono spontanee: dove? Nella zona del villaggio svedese di Åre, nella Contea di Jämtland, nella parte nord-occidentale della Svezia. Lì Ibra possiede una villa, precisamente a Copperhill Mountain (dove si trova anche un resort molto lussuoso). La seconda domanda: cosa ci fa condi? Ebbene, le cose che gli piacciono di più: caccia, pesca, va in motoslitta. D’altronde il 39enne compra cose abbastanza particolari: una chiesa, ristrutturata su 4 ...

