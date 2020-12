Zlatan Ibrahimovic ha comprato un bosco da 3 milioni di euro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il fenomeno svedese Zlatan Ibrahimovic decide di comprare un bosco tutto per sé: il costo dell’investimento è di 3 milioni di euro Lontano dai campi da un po’, Zlatan Ibrahimovic… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il fenomeno svedesedecide di comprare untutto per sé: il costo dell’investimento è di 3diLontano dai campi da un po’,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

filippomatteog1 : RT @geppetto23: Campionato 2012 Milan: Zlatan Ibrahimovic viene espulso; dopo 3 giornate c’è la Milan-Juve. Gli hanno dato 3 giornate e sal… - sportli26181512 : Milan, il rientro degli infortunati: Bennacer e Ibra a metà gennaio, Kjaer tra Benevento e Juventus: Il Giornale in… - enzuolino : RT @geppetto23: Campionato 2012 Milan: Zlatan Ibrahimovic viene espulso; dopo 3 giornate c’è la Milan-Juve. Gli hanno dato 3 giornate e sal… - atmilan1899 : #Ibrahimovic non è ancora pronto. Il #Milan non rischia: due ipotesi per il rientro di Zlatan - sportli26181512 : Milan, caccia al vice-Ibra: 3 nomi sul tavolo: Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto tornare a disposizione,...… -