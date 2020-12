Zaki incontra la famiglia: 'Fate sapere che sono in galera perché difendo i diritti umani' - E manda un messaggio all'Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori. Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani'. sono parole che Patrick Zaki , studente egiziano dell'Università di Bologna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori.chequiun difensore dei'.parole che Patrick, studente egiziano dell'Università di Bologna ...

"Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori. Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani". Sono parole che Patrick Zaki, studente egiziano dell'Università di Bologna det ...

Ai familiari ha raccontato di avere dolore alla schiena, di non volersi recare all'ambulatorio del carcere per paura di una diagnosi o di farsi prescrivere farmaci. M5s: ...

