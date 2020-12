Zaia: "Passaporto per chi si vaccina, lo chiederanno hotel e aerei" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Martina Piumatti Il governatore del Veneto Zaia esclude un caso Veneto: "Tanti tamponi, tanti contagi". Rapporto positivi/test falsato: "Il governo sbaglia a registrare i dati" Il primato di contagi del Veneto nasconderebbe un errore di calcolo. A dirlo è il governatore Luca Zaia che, intervistato dal Corriere della Sera, non ci sta a far passare la sua regione come "un lazzaretto"."In Veneto la situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l’ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma - dice Zaia - da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre". Insomma, i numeri sono falsati per colpa del governo che sbaglia a registrare i dati. Rapporto postivi/tamponi: perché i conti non tornano A spiegare la scalata della classifica dei contagi del Veneto è la quantità record di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Martina Piumatti Il governatore del Venetoesclude un caso Veneto: "Tanti tamponi, tanti contagi". Rapporto positivi/test falsato: "Il governo sbaglia a registrare i dati" Il primato di contagi del Veneto nasconderebbe un errore di calcolo. A dirlo è il governatore Lucache, intervistato dal Corriere della Sera, non ci sta a far passare la sua regione come "un lazzaretto"."In Veneto la situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l’ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma - dice- da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre". Insomma, i numeri sono falsati per colpa del governo che sbaglia a registrare i dati. Rapporto postivi/tamponi: perché i conti non tornano A spiegare la scalata della classifica dei contagi del Veneto è la quantità record di ...

