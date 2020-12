Zaia “In Veneto tanti casi? Facciamo migliaia di tamponi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «In Veneto la situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l'ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre». Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia che spiega: “Passiamo tutti i giorni per la regione con il maggior numero di contagi, il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60 mila tamponi tra rapidi e molecolari. I contagiati erano 3.000, quindi il 5%. In quello stesso giorno, la regione che passava per la migliore aveva trovato 40 positivi su 400 tamponi. Il che significa il 10%: il doppio”. “Noi da sempre – aggiunge – Facciamo un gran numero di tamponi rapidi. Che però non possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Inla situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l'ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre». Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il governatore delLucache spiega: “Passiamo tutti i giorni per la regione con il maggior numero di contagi, il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60 milatra rapidi e molecolari. I contagiati erano 3.000, quindi il 5%. In quello stesso giorno, la regione che passava per la migliore aveva trovato 40 positivi su 400. Il che significa il 10%: il doppio”. “Noi da sempre – aggiunge –un gran numero dirapidi. Che però non possono ...

