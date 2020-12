Zaia: “In Veneto così tanti casi solo perché facciamo più tamponi di tutti” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “In Veneto la situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l’ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre”. Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia in un’intervista al Corriere della Sera parla dei dati diffusi negli ultimi giorni, che danno la Regione da lui guidata in testa alla classifica per contagi. “Passiamo tutti i giorni per la Regione con il maggior numero di contagi – dice – il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60mila tamponi tra rapidi e molecolari. I contagiati erano 3.000, quindi il 5 per cento. In quello stesso giorno, la Regione che passava per la migliore aveva trovato 40 positivi su 400 tamponi. Il che significa il 10 per cento: il ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Inla situazione è assolutamente seria, e lo sarà fino a quando avremo dimesso l’ultimo paziente. Il Covid è un incubo. Ma da qui al leggere i dati senza la necessaria consapevolezza, ce ne corre”. Il governatore della RegioneLucain un’intervista al Corriere della Sera parla dei dati diffusi negli ultimi giorni, che danno la Regione da lui guidata in testa alla classifica per contagi. “Passiamoi giorni per la Regione con il maggior numero di contagi – dice – il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60milatra rapidi e molecolari. I contagiati erano 3.000, quindi il 5 per cento. In quello stesso giorno, la Regione che passava per la migliore aveva trovato 40 positivi su 400. Il che significa il 10 per cento: il ...

TgrVeneto : #COVID19 scoperta la variante veneta che si articola in due tipologie #ioseguoTgr - Corriere : «Le compagnie aeree hanno iniziato a dire che vogliono passeggeri con la garanzia del vaccino, ma presto cominceran… - RaiNews : 'Pronti a passaporto sanitario, lo vorranno aviolinee e hotel' - filotesa : RT @velo_di_maia: Se penso che #Bonacini,il presidente dell' #EmiliaRomagna, sempre contenuto nelle sue esternazioni ma efficacissimo nel s… - MaraCuccarolo : RT @CesareDTrocchio: In Veneto 1 cittadino su 3 è positivo. Il tasso di positività è al 36%. Per non parlare del tasso alcolemico di quelli… -