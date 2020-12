«Wonder Woman», è ufficiale: in lavorazione un terzo (e ultimo) capitolo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un terzo capitolo, confermato pochi giorni dopo l’uscita del secondo. La Warner Bros., che, a Natale, si è vista costretta a rilasciare online uno fra i propri titoli di punta, Wonder Woman 1984, ha dato il via libera alla realizzazione di un terzo film dedicato a Diana Prince. «A giudicare dalla straordinaria performance di Wonder Woman 1984 nel suo weekend di apertura, i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince. E, mentre lo fanno, noi siamo entusiasti di poter continuare a lavorare con le nostre Wonder Woman in carne ed ossa – Gal e Patty –, per concludere la trilogia cinematografica a lungo pianificata», ha annunciato Toby Emmerich, Chairman di Warner Bros., senza nulla rivelare sulla trama del film che verrà. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un terzo capitolo, confermato pochi giorni dopo l’uscita del secondo. La Warner Bros., che, a Natale, si è vista costretta a rilasciare online uno fra i propri titoli di punta, Wonder Woman 1984, ha dato il via libera alla realizzazione di un terzo film dedicato a Diana Prince. «A giudicare dalla straordinaria performance di Wonder Woman 1984 nel suo weekend di apertura, i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince. E, mentre lo fanno, noi siamo entusiasti di poter continuare a lavorare con le nostre Wonder Woman in carne ed ossa – Gal e Patty –, per concludere la trilogia cinematografica a lungo pianificata», ha annunciato Toby Emmerich, Chairman di Warner Bros., senza nulla rivelare sulla trama del film che verrà.

