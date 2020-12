Wonder Woman 1984: su IMDb è il film DC con il punteggio più basso da parte degli spettatori (Di martedì 29 dicembre 2020) Il film Wonder Woman 1984 sembra non aver entusiasmato gli utenti di IMDb che hanno attribuito al sequel il punteggio più basso tra i film della DC. Wonder Woman 1984 ha attualmente il punteggio più basso rispetto a tutti gli altri film che compongono il DC Extended Universe*. L'accoglienza riservata al sequel con star Gal Gadot non è stata particolarmente positiva sulle piattaforme di IMDb e Rotten Tomatoes, battendo in negativo il risultato ottenuto da Suicide Squad. Su IMDb il film Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins e con star Gal Gadot ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilsembra non aver entusiasmato gli utenti diche hanno attribuito al sequel ilpiùtra idella DC.ha attualmente ilpiùrispetto a tutti gli altriche compongono il DC Extended Universe*. L'accoglienza riservata al sequel con star Gal Gadot non è stata particolarmente positiva sulle piattaforme die Rotten Tomatoes, battendo in negativo il risultato ottenuto da Suicide Squad. Suil, diretto da Patty Jenkins e con star Gal Gadot ...

clikservernet : Wonder Woman 1984: su IMDb è il film DC con il punteggio più basso da parte degli spettatori - Noovyis : (Wonder Woman 1984: su IMDb è il film DC con il punteggio più basso da parte degli spettatori) Playhitmusic - - movietele : Warner Bros. annuncia i piani di sviluppo di Wonder Woman 3 e il successo del debutto di WW1984 al cinema e su HBO… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: su IMDb è il film DC con il punteggio più basso da parte degli spettatori… - HDblog : RT @HDblog: Wonder Woman, confermato il terzo film a conclusione della trilogia -