Wonder Woman 1984 domina il Box Office USA con 16,7 milioni in un Natale diverso dagli altri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lontano dagli incassi di un tempo, i 16,7 milioni incassati da Wonder Woman 1984 in un weekend natalizio diverso da ogni altro rappresentano un segnale importante per l'industria. Normalmente un blockbuster sequel come Wonder Woman 1984 che, nel weekend di apertura natalizio, incassa solo il 16% rispetto all'originale sarebbe un disastro, ma non quest'anno. Con 16,7 milioni raccolti in tre giorni, il film di Patty Jenkins domina un box Office USA asfittico e devastato dalla crisi perciò questo incasso ha un valore assai diverso dal 100 milioni che dettero il via al successo del primo Wonder Woman tre anni fa. Al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lontanoincassi di un tempo, i 16,7incassati dain un weekend natalizioda ogni altro rappresentano un segnale importante per l'industria. Normalmente un blockbuster sequel comeche, nel weekend di apertura natalizio, incassa solo il 16% rispetto all'originale sarebbe un disastro, ma non quest'anno. Con 16,7raccolti in tre giorni, il film di Patty Jenkinsun boxUSA asfittico e devastato dalla crisi perciò questo incasso ha un valore assaidal 100che dettero il via al successo del primotre anni fa. Al ...

