Wolverhampton | doppia gioia | pari all’ultimo respiro col Tottenham e… Raul Jimenez di nuovo allo stadio dopo frattura del cranio

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ad un mese dalladelrimediata a seguito di uno scontro di gioco con David Luiz nel match contro l'Arsenal. riecco. Il messicano non è, ovviamente, sceso in campo con il suo, ma si è presentatoper assistere alla gara contro il.Una bella notizia per lui e anche per i tanti appassionati che, in queste ultime settimane, si erano decisamente preoccupati per le condizioni del loro beniamino. Dimesso lo scorso 10 dicembrel'intervento subito per ladelè tornato al 'Molineux' per assistere all'incontro contro gli Spurs. Unanella ...