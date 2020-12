Whirlpool e Meridbulloni: il vaccino per la Campania si chiama lavoro (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – A margine del V-Day, mentre in Campania si parla ancora del vaccino effettuato dal Governatore De Luca, c’è una Regione che lotta giorno e notte contro un’altra pandemia, quella sociale. Anche in tempi di pandemia il vero vaccino della Campania ha un nome ben preciso: si chiama lavoro. Operai Whirlpool e Meridbulloni uniti nella lotta per l’obbiettivo comune: creare un futuro per questa terra e quindi mantenere in attività i siti industriali. Entrambe le vertenze hanno infatti il triste obiettivo di spostare le attività industriali fuori dal Mezzogiorno. “Per la nostra lotta – raccontano i lavoratori napoletani – per quello che facciamo noi siamo gli anticorpi, stiamo resistendo come ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – A margine del V-Day, mentre insi parla ancora deleffettuato dal Governatore De Luca, c’è una Regione che lotta giorno e notte contro un’altra pandemia, quella sociale. Anche in tempi di pandemia il verodellaha un nome ben preciso: si. Operaiuniti nella lotta per l’obbiettivo comune: creare un futuro per questa terra e quindi mantenere in attività i siti industriali. Entrambe le vertenze hanno infatti il triste obiettivo di spostare le attività industriali fuori dal Mezzogiorno. “Per la nostra lotta – raccontano i lavoratori napoletani – per quello che facciamo noi siamo gli anticorpi, stiamo resistendo come ...

Fernando_Liuzzi : RT @fiomnet: ???? Il Natale in fabbrica delle imprese in crisi: #Whirlpool, #Meridbulloni, #Voss. @barbara_tibaldi @NapoliFiom @Cgil_Napoli… - DomenicoOtacher : RT @fiomnet: ???? Il Natale in fabbrica delle imprese in crisi: #Whirlpool, #Meridbulloni, #Voss. @barbara_tibaldi @NapoliFiom @Cgil_Napoli… - rosario_rappa : RT @fiomnet: ???? Il Natale in fabbrica delle imprese in crisi: #Whirlpool, #Meridbulloni, #Voss. @barbara_tibaldi @NapoliFiom @Cgil_Napoli… - luigiperna : RT @fiomnet: ???? Il Natale in fabbrica delle imprese in crisi: #Whirlpool, #Meridbulloni, #Voss. @barbara_tibaldi @NapoliFiom @Cgil_Napoli… - NapoliFiom : RT @Cgil_Napoli: ???'Lunedì al @MISE_GOV #Whirlpool dovrà spiegarci perchè vuole chiudere #Napoli. E al ministero porteremo anche la vertenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Meridbulloni Il Natale in fabbrica delle imprese in crisi: Whirlpool, Meridbulloni, Voss La Stampa Whirlpool e Meridbulloni: il vaccino per la Campania si chiama lavoro (VIDEO)

Anche in tempi di pandemia il vero vaccino della Campania ha un nome ben preciso: si chiama lavoro. Operai Whirlpool e Meridbulloni uniti nella lotta ...

Castellammare - Meridbulloni, freddo e neve non fermano la protesta: al via la decima giornata di presidio

La vertenza Meridbulloni è oggi trattata al pari di quella Whirlpool, fabbrica napoletana che da mesi rischia la chiusura. La speranza delle tute blu è che nel prossimo mese, con l'aiuto anche del ...

Anche in tempi di pandemia il vero vaccino della Campania ha un nome ben preciso: si chiama lavoro. Operai Whirlpool e Meridbulloni uniti nella lotta ...La vertenza Meridbulloni è oggi trattata al pari di quella Whirlpool, fabbrica napoletana che da mesi rischia la chiusura. La speranza delle tute blu è che nel prossimo mese, con l'aiuto anche del ...