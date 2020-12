Wall Street apre al rialzo spinta dalla ratifica del pacchetto di aiuti all’economia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Borsa di New Yorkin aumento dopo che Donald Trump ha firmato il maxidi stimoliamericana da 900 miliardi di dollari. Il Dow Jones è indello 0,58%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.729 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,72%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+0,76%). Informatica (+0,93%), materiali (+0,86%) e beni di consumo secondari (+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500. Al top tra i giganti di, Apple (+2,24%), Walt Disney (+1,61%), DOW (+1,10%) e McDonald’s (+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -0,60%. Al top tra i colossi tecnologici di ...

