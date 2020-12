Volley, SuperLega: Verona frena la corsa di Vibo Valentia, Jensen e Kaziyski schiacciano i calabresi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Verona ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (21-25; 25-19; 25-14; 25-22) nel match valido per la 15ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono tornati al successo dopo tre ko consecutivi e hanno clamorosamente frenato la corsa degli scatenati calabresi, reduci da tre affermazioni consecutive. Gli uomini di Rado Stoytchev hanno infilato il quinto sigillo nel torneo e si confermano in nona posizione con 16 punti all’attivo, mentre la Tonno Callipo è sempre terza con 28 punti, ma ora sono a tiro di Trento (a -4, con 2 partite giocate in meno). Gli ospiti sono partiti a razzo nel primo set, ma alla lunga i padroni di casa hanno rimontato e hanno meritatamente trionfato. Prestazione di lusso da parte di ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (21-25; 25-19; 25-14; 25-22) nel match valido per la 15ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli scaligeri sono tornati al successo dopo tre ko consecutivi e hanno clamorosamenteto ladegli scatenati, reduci da tre affermazioni consecutive. Gli uomini di Rado Stoytchev hanno infilato il quinto sigillo nel torneo e si confermano in nona posizione con 16 punti all’attivo, mentre la Tonno Callipo è sempre terza con 28 punti, ma ora sono a tiro di Trento (a -4, con 2 partite giocate in meno). Gli ospiti sono partiti a razzo nel primo set, ma alla lunga i padroni di casa hanno rimontato e hanno meritatamente trionfato. Prestazione di lusso da parte di ...

pilloledivolley : 16ª RS classifica ??: dopo le tre gare disputate tra ieri e oggi Perugia allunga a +10 sulla Lube con 2 gare in più,… - pilloledivolley : 16ª RS: Verona rimonta Vibo Valentia imponendosi per 3-1 e avvicina l’8° posto, primo stop del mese per i calabresi… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Verona-Vibo Valentia 21-25 12-10 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Verona-Vibo… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Vero Volley è tempo di tornare sottorete: doppio appuntamento in 5 giorni Padova e Cisterna - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Vero Volley è tempo di tornare sottorete: doppio appuntamento in 5 giorni Padova e Cisterna -