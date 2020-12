Volley, Superlega 2020/2021: Vibo Valentia crolla rovinosamente, Verona risorge (Di lunedì 28 dicembre 2020) Kazijski, Jensen, Jaeschke, Spirito. Gli atleti menzionati hanno rialzato le sorti di una Verona irriconoscibile, contraddistinta da un precedente rendimento sotto le aspettative. La NBV Verona ha cancellato difatti la favola della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, favorita alla vigilia: 3-1 eloquente (21-25, 25-19, 25-12, 25-22). Il primo set rappresenta una lontana illusione per il team calabrese, letteralmente sovrastato dagli avversari dal punto di vista tecnico, come dimostrato dall’eloquente terzo parziale. Il leader tecnico Jensen ha martellato costantemente con il suo mancino, sgretolando gradualmente le certezze avversarie, solide nel pre-match, seriamente ridimensionate nel post-partita. Spirito ha gestito ogni momento dell’incontro in modo pregevole, distribuendo intuizioni geniali ai compagni e ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Kazijski, Jensen, Jaeschke, Spirito. Gli atleti menzionati hanno rialzato le sorti di unairriconoscibile, contraddistinta da un precedente rendimento sotto le aspettative. La NBVha cancellato difatti la favola della Tonno Callipo Calabria, favorita alla vigilia: 3-1 eloquente (21-25, 25-19, 25-12, 25-22). Il primo set rappresenta una lontana illusione per il team calabrese, letteralmente sovrastato dagli avversari dal punto di vista tecnico, come dimostrato dall’eloquente terzo parziale. Il leader tecnico Jensen ha martellato costantemente con il suo mancino, sgretolando gradualmente le certezze avversarie, solide nel pre-match, seriamente ridimensionate nel post-partita. Spirito ha gestito ogni momento dell’incontro in modo pregevole, distribuendo intuizioni geniali ai compagni e ...

