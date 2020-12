Volkswagen Tiguan ibrida con 3 allestimenti

vinierm : RT @infoiteconomia: La Volkswagen Tiguan R si ordina con prezzi da 57.900 euro - infoiteconomia : La Volkswagen Tiguan R si ordina con prezzi da 57.900 euro - tecnogazzetta : Disponibile nelle Concessionarie #Volkswagen nel primo trimestre 2021 - ANSA_Motori : Si può ordianre anche in Italia Volkswagen Tiguan eHybrid plug-in #ANSAmotori - gianbasilio : RT @vaielettrico: Meglio un #plugin #Hybrid o un'elettrica pura? Confronto tra due #Suv #Volkswagen di taglia media, la Tiguan eHYBRID e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Tiguan

Nuove auto 100% elettriche e ibride in casa Volkswagen. Ora all’offerta si aggiunge anche la variante ibrida plug-in della bestseller Tiguan, modello aggiornato di recente. Il motore elettrico ...Optionals ASR (sistema controllo trazione), Airbag guida e passeggero con sist disattiv. airbag passeggero, Airbag laterali anteriori, Airbag per la testa anteriori, Airbag per la testa posteriori, ...