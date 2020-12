Vite al Limite | Ashley Bernard | cambio radicale dopo il reality

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Che trasformazione per lei uscita da , ecco come è adesso la giovane donna. (Facebook)Perdere peso può essere difficile.tutto, una volta guadagnati quei chili in più, ci vuole molta disciplina e determinazione per liberarsene. Nessuno lo sa meglio dei protagonisti di “al”, i quali hanno due strade davanti. Devono perdere peso o affrontare conseguenze quasi fatali dell’obesità patologica. Leggi anche: Steven Assantial: la moglie è bellissima Come abbiamo visto, non tutti ce la fanno, ma c’è anche chi praticamente ha dato unalla propria vitaaver partecipato alshow per obesi mandato in onda in Italia da Real Time. Questo è il caso di ...