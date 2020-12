VIDEO – Vieri augura Buon 2021 con la Regione Lombardia: “Siate negativi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Regione Lombardia ha pubblicato un VIDEO su Youtube in vista di Capodanno, invitando la popolazione a non uscire, a trascorrere un 31 dicembre in sicurezza. Testimonial per l’occasione, è stato Bobo Vieri. L’ex attaccante ha lanciato un messaggio a tutti: “Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre. Ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole. Siate negativi. E’ il mio augurio per voi”. Foto: Regione Lombardia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha pubblicato unsu Youtube in vista di Capodanno, invitando la popolazione a non uscire, a trascorrere un 31 dicembre in sicurezza. Testimonial per l’occasione, è stato Bobo. L’ex attaccante ha lanciato un messaggio a tutti: “Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre. Ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole.. E’ il mio augurio per voi”. Foto:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

