Video l’Eredità 28 dicembre 2020: Luca Fusar Imperatore (Di lunedì 28 dicembre 2020) l’Eredità di lunedì 28 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Luca Fusar Imperatore di Lodi. Luca vive a Roma da 6 anni, è laureato in Discipline economiche e sociali e lavora presso una compagnia petrolifera. E’ appassionato di fumetti. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 6.536 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 dicembre 2020)di lunedì 28. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èdi Lodi.vive a Roma da 6 anni, è laureato in Discipline economiche e sociali e lavora presso una compagnia petrolifera. E’ appassionato di fumetti. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo qualche dimezzamento, valeva 6.536 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e ...

visitorcity : RT @RaiStoria: Il patrimonio in gioco. L’eredità immateriale dei giochi tradizionali con radici antiche, che grazie alla costanza e alla pa… - sarahJLbecks : RT @RaiStoria: Il patrimonio in gioco. L’eredità immateriale dei giochi tradizionali con radici antiche, che grazie alla costanza e alla pa… - cianoemarina : RT @danyvasco1973: Emozione allo stato puro... l`eredità di #freddiemercury è al sicuro con voi ragazzi ?? - sue_ric : RT @RaiStoria: Il patrimonio in gioco. L’eredità immateriale dei giochi tradizionali con radici antiche, che grazie alla costanza e alla pa… - Carmela_oltre : RT @RaiStoria: Il patrimonio in gioco. L’eredità immateriale dei giochi tradizionali con radici antiche, che grazie alla costanza e alla pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog