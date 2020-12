VIDEO | La startup irpina Hearth in Texas per svelare luoghi nascosti d’Italia

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) NAPOLI – “I dati Istat dicono che il 60% dei flussi turistici è concentrato in soli 55 Comuni, l’Italia è una nazione di circa 7.900 Comuni. Il problema principale è dato dalla frammentazione delle informazioni: se una persona cerca di costruire un itinerario anche di una sola giornata il luogo vicino che sceglierà sarà una grande destinazione perché tutte le informazioni sono canalizzate lì”. Così alla Dire Massimiliano Imbimbo, ceo e fondatore della startup Hearth nata da poco più di due anni e che mira a valorizzare territori e patrimoni nascosti, che spiega come questa situazione si traduca anche in fenomeni di “overbooking e overtourism” a scapito di un “turismo lento e sostenibile e dello sviluppo delle aree interne” nella cui direzione va anche “il piano strategico turismo 2017-2022 del governo”.