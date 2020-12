Video bacio Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi/ Web impazzito e nuova coppia al GF VIP? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati nella Casa del Grande Fratello VIP 2020. Come reagirà Elisabetta Gregoraci alla notizia? Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)si sono baciati nella Casa del Grande Fratello2020. Come reagirà Elisabetta Gregoraci alla notizia?

amala99_ : Raga ci credo che spingano sulla coppia... il video del bacio Prelemi ha 80k like su insta ??#GFVIP - Transluvr86 : RT @IsraelGemma: Chi ha indovinato merita dare un bacio?????????? - aalbaachiara : RT @marta90012: Pierpaolo non lo voleva per niente questo bacio?????? #PRELEMI - Malvy34087444 : RT @oocgfvip5: Il bacio di Tommaso e Pierpaolo nella vasca #GFVIP - ilariaaila : ieri sono stata zitta e sono scomparsa per tutta la sera, dovevo metabolizzare il bacio dei DicBar ma a quanto pare… -