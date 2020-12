Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 19:15 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A SEGUITO DI CADUTA ALBERI SUI BINARI A CAUSA DEL MALTEMPO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA GROTTE CELONI E PANTANO; SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO SULLA LINEA TRAM 3 IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, CON FORTI RITARDI . IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA Regione Lazio: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A SEGUITO DI CADUTA ALBERI SUI BINARI A CAUSA DEL MALTEMPO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA GROTTE CELONI E PANTANO; SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO SULLA LINEA TRAM 3 IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, CON FORTI RITARDI . IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL ...

