Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 17 | 45

(Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASSINO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, CON RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SERVIZIO RIPRISTINATO INVECE SULLA LINEA-PESCARA, SOSPESA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA; SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, TRA GROTTE CELONI E PANTANO. E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER ...