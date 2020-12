Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 17:15 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE, SOSPESA IN PRECEDENZA PER CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA MAGLIANO SABINA E MONTEROTONDO; SEMPRE A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO IL SERVIZIO RESTA INVECE SOSPESO SULLA LINEA Roma-PESCARA, QUI PER CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA; RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI CADUTA OGGETTI SUI BINARI PER IL FORTE VENTO, LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA GROTTE CELONI E PANTANO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, SOSPESA IN PRECEDENZA PER CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA MAGLIANO SABINA E MONTEROTONDO; SEMPRE A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO IL SERVIZIO RESTA INVECE SOSPESO SULLA LINEA-PESCARA, QUI PER CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA; RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI CADUTA OGGETTI SUI BINARI PER IL FORTE VENTO, LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA GROTTE CELONI E PANTANO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ...

