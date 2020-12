Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PER I CANTIERI ATTIVI, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 22 E FINO ALLE 6 DI DOMANI 29 DICEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI CADUTA ALBERI SUI BINARI TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO, SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AL MOMENTO LA CIRCONE E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA ...