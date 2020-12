Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)DEL 28 DICEMBREORE 9.35 ALESSIO CONTI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; OGGI 28 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM. VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E VERSO ALTRE REGIONI. CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLAPER FAR VISITA A PARENTI O AMICI. MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE LAIN APERTURA. RISOLTO L’INCIDENTE ASUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’INTERNO ...