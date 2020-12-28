Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 09:15 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2020 ORE 9.05 ALESSIO CONTI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA Regione Lazio; OGGI 28 DICEMBRE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CI SI PUÒ SPOSTARE SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, O TRA PICCOLI COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI ENTRO MASSIMO 30KM. VIETATI GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E VERSO ALTRE REGIONI. CONSENTITO IN DEROGA, ANCHE IN ZONA ARANCIONE UN SOLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELLA Regione Lazio PER FAR VISITA A PARENTI O AMICI. MASSIMO 2 PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE LA Viabilità IN APERTURA. RISOLTO L’INCIDENTE A Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’INTERNO ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GiovanniMario12 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Nel fine settimana modifiche alla #viabilità di via Roma e delle vie circostanti a #Torino ?? https://t.… -
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