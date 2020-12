Via Foria, bancomat “sputa” 980 euro, lui raccoglie i soldi e li consegna alla polizia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il profondo stupore non ha intaccato il senso di onestà di un 51enne italiano di origini marocchine, che durante una camminata in via Foria si è accorto che il bancomat davanti al quale stava passando, ha cominciato a erogare banconote da 50 e 20 euro. Evento inaspettato, il giorno di “Santo Stefano”, in via Foria, Leggi su 2anews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il profondo stupore non ha intaccato il senso di onestà di un 51enne italiano di origini marocchine, che durante una camminata in viasi è accorto che ildavanti al quale stava passando, ha cominciato a erogare banconote da 50 e 20. Evento inaspettato, il giorno di “Santo Stefano”, in via

cronachedi : #Napoli, un 54enne arrestato per spaccio in via Foria. - acebuny : @fedeukie Ti giuro ho proprio fatto gasp... matatagi? Ma va bene anche hoshi di via foria - GenCar5 : @GnNAr Io non sono un urbanista, ma sono cosciente di fare un proposta quasi irrisolvibile in uno snodo fondamental… -