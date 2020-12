Via ai 3 giorni arancioni: ecco le due sole ragioni per muoversi senza multe (Di lunedì 28 dicembre 2020) Federico Garau ecco cosa è possibile fare nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre, ed in quella del 4 di gennaio Oggi è il 28 dicembre e, secondo quanto disposto dal governo giallorosso, l'Italia è tutta zona arancione. Sarà altrettanto per i prossimi 29, 30 dicembre e per il 4 gennaio 2021. Pur non trovandoci in zona rossa, le limitazioni imposte ai cittadini sono comunque numerose. ecco in sostanza che cosa è possibile fare nel corso della giornata odierna e degli altri giorni "arancioni". Secondo quanto ricostruito da "Il Corriere", i negozi saranno aperti fino alle ore 21 e sarà consentito raggiungerli per effettuare degli acquisti. Diverso il discorso per quanto riguarda bar e ristoranti, che dovranno invece restare chiusi al pubblico e potranno essere operativi fornendo esclusivamente un servizio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Federico Garaucosa è possibile fare nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre, ed in quella del 4 di gennaio Oggi è il 28 dicembre e, secondo quanto disposto dal governo giallorosso, l'Italia è tutta zona arancione. Sarà altrettanto per i prossimi 29, 30 dicembre e per il 4 gennaio 2021. Pur non trovandoci in zona rossa, le limitazioni imposte ai cittadini sono comunque numerose.in sostanza che cosa è possibile fare nel corso della giornata odierna e degli altri". Secondo quanto ricostruito da "Il Corriere", i negozi saranno aperti fino alle ore 21 e sarà consentito raggiungerli per effettuare degli acquisti. Diverso il discorso per quanto riguarda bar e ristoranti, che dovranno invece restare chiusi al pubblico e potranno essere operativi fornendo esclusivamente un servizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Via giorni Zona arancio, tre giorni al via con negozi aperti e spostamenti più agili L'Eco di Bergamo Rigassificatore di Veglia al via. Nuove proteste dei residenti

Lamentele per rumori e vibrazioni. L’azienda: test in corso, a regime normale gli inconvenienti cesseranno. Il sindaco: pronti a denunciare i problemi a Zagabria ...

L'Asl anticipa i tempi: maxi-vaccinazione al via il primo gennaio

In totale, nel primo mese si prevede di vaccinare oltre 12mila persone, visto che per ogni vaccinato servono due dosi a distanza di 21 giorni. L'Asl sta risolvendo anche la questione della ...

Lamentele per rumori e vibrazioni. L’azienda: test in corso, a regime normale gli inconvenienti cesseranno. Il sindaco: pronti a denunciare i problemi a Zagabria ...In totale, nel primo mese si prevede di vaccinare oltre 12mila persone, visto che per ogni vaccinato servono due dosi a distanza di 21 giorni. L'Asl sta risolvendo anche la questione della ...