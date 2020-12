Vi ricordate com’era Renée Zellweger prima di Bridget Jones? La [FOTO] vi lascerà a bocca aperta (Di lunedì 28 dicembre 2020) È la stella indiscussa delle commedie romantiche, grazie a Bridget Jones è diventata la paladina delle donne normali, quelle che non finiscono in copertina tutti i giorni. Bridget è infatti una donna maldestra, non sempre vestita come vorrebbe l’etichetta, non è una taglia 38, fuma, beve all’occorrenza ed è sfortunata in amore. Tuttavia, è anche una … L'articolo Vi ricordate com’era Renée Zellweger prima di Bridget Jones? La FOTO vi lascerà a bocca aperta proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) È la stella indiscussa delle commedie romantiche, grazie aè diventata la paladina delle donne normali, quelle che non finiscono in copertina tutti i giorni.è infatti una donna maldestra, non sempre vestita come vorrebbe l’etichetta, non è una taglia 38, fuma, beve all’occorrenza ed è sfortunata in amore. Tuttavia, è anche una … L'articolo Vidi? Laviproviene da Velvet Gossip.

Nunzia35694556 : RT @cxnnsmile: sto attraversando un momento nostalgico: vi ricordate quando c’era una sola regia e dalle due di notte in poi si chiedeva co… - zorzi_stan : RT @cxnnsmile: sto attraversando un momento nostalgico: vi ricordate quando c’era una sola regia e dalle due di notte in poi si chiedeva co… - andreewnicole : RT @cxnnsmile: sto attraversando un momento nostalgico: vi ricordate quando c’era una sola regia e dalle due di notte in poi si chiedeva co… - rvmoona : RT @kindaatoxiic: ma voi vi ricordate quando aisha era diventata cieca? io ho pianto per mesi - prettyplume_ : RT @cxnnsmile: sto attraversando un momento nostalgico: vi ricordate quando c’era una sola regia e dalle due di notte in poi si chiedeva co… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate com’era Sapori e Amori al tempo del Coronavirus Intorno Tirano