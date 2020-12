Verifica, Renzi ripropone Mes, Recovery e delega ai servizi: se non c'è accordo, avanti senza di noi (Di lunedì 28 dicembre 2020) In un documento chiamato 'Ciao' - che Iv presenterà mercoledì al ministro Gualtieri - evidenziati 61 punti definiti critici del piano presentato dal premier Conte per il rilancio dell'economia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) In un documento chiamato 'Ciao' - che Iv presenterà mercoledì al ministro Gualtieri - evidenziati 61 punti definiti critici del piano presentato dal premier Conte per il rilancio dell'economia

Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sui bluff e i controbluff della verifica - Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - debys81280 : RT @NatangeloM: Verifica di presepe - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #conte #renzi #italiaviva #22dicembre #nata… - Dagnele1 : RT @atlanticomag: I bluff e i contro-bluff della verifica: da Renzi al Colle, tutti vogliono galleggiare mentre il Paese affonda, di Franco… - marzia26282324 : RT @atlanticomag: I bluff e i contro-bluff della verifica: da Renzi al Colle, tutti vogliono galleggiare mentre il Paese affonda, di Franco… -