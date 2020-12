Venti forti e gelo al Nord, Milano sotto 20 centimetri di neve. FOTOGALLERY (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gente in piazza Duomo a Milano nonostante la neve caduta copiosa da ieri notte: coppie che si fanno selfie davanti alla cattedrale imbiancata, amici in passeggiata con ombrelli e guanti a prova di palle... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gente in piazza Duomo anonostante lacaduta copiosa da ieri notte: coppie che si fanno selfie davanti alla cattedrale imbiancata, amici in passeggiata con ombrelli e guanti a prova di palle...

poliziadistato : #28dicembre #maltempo al centro-nord Nevicate ancora in atto e forti venti di burrasca provocano rallentamenti alla… - Agenzia_Ansa : Maltempo: neve, gelo e burrasca investono l'Italia #ANSA - realsuperciuk : RT @LegaPokemon: Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: “Muovetevi solo se necessario” Questi dittatori meteorologi… - RosPalumbo : RT @poliziadistato: #28dicembre #maltempo al centro-nord Nevicate ancora in atto e forti venti di burrasca provocano rallentamenti alla cir… - pvsassone : RT @LegaPokemon: Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: “Muovetevi solo se necessario” Questi dittatori meteorologi… -

Ultime Notizie dalla rete : Venti forti Venti forti e gelo al Nord, Milano sotto 20 centimetri di neve. FOTOGALLERY Gazzetta del Sud Maltempo, vigile del fuoco muore folgorato

Maltempo, vigile del fuoco muore folgorato. Sassari - Aveva 54 anni - Era al lavoro per ripristinare un cavo elettrico staccato anche dal forte vento ...

Ramo cade sul parabrezza. L'auto sbanda e va a sbattere. Centinaia di interventi a Roma

Il vento colpisce la Capitale, cadono in strada alberi e rami. Poco prima delle 14, presso lungotevere De' Cenci, nel tratto che collega ponte ...

Maltempo, vigile del fuoco muore folgorato. Sassari - Aveva 54 anni - Era al lavoro per ripristinare un cavo elettrico staccato anche dal forte vento ...Il vento colpisce la Capitale, cadono in strada alberi e rami. Poco prima delle 14, presso lungotevere De' Cenci, nel tratto che collega ponte ...