Venezia, 138 centimetri d'acqua: il Mose salva il centro storico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si attivano le paratie del Mose: mantenuto il livello di 70 centimetri d'acqua nel centro storico di Venezia. Previste nuove attivazioni nei prossimi giorni L'attivazione del sistema Mose ha nuovamente protetto il centro storico di Venezia dall'alta marea prevista per questa mattina. Le paratie mobili sono state alzate alle 5.30, in vista del picco di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gazzettino : Il Mose si alza alle 5.30: marea in mare a 138 cm, in città 70 cm #Venezia - AnsaVeneto : Venezia: Mose attivo, in mare 138 cm. e in città 70. Marea rimarrà sostenuta anche per i prossimi giorni #ANSA -