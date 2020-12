Vday in Italia, la soddisfazione del ministro Speranza: “Sono soddisfatto” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il ministro della salute, Roberto Speranza, si dice orgoglioso di ciò che è stato fatto per consentire l’arrivo del vaccino. Speranza (Facebook)Gli sforzi, la macchina politica ed organizzativa che ha permesso l’arrivo del vaccino, puntuale, cosi come promesso. Il Vday in Italia, è stato un gran successo. Gli operatori sanitari vaccinati, proprio loro, i più esposti al contagio per il lavoro che fanno e che faranno, i medici, gli infermieri, i dirigenti, simbolo e promotori della campagna che è appena iniziata, si sensibilizzazione e di umanità, come molti preferiscono dire. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio in merito a quanto accaduto nella giornata di ieri, ha mostrato tutta la sua soddisfazione e l’orgoglio per ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildella salute, Roberto, si dice orgoglioso di ciò che è stato fatto per consentire l’arrivo del vaccino.(Facebook)Gli sforzi, la macchina politica ed organizzativa che ha permesso l’arrivo del vaccino, puntuale, cosi come promesso. Ilin, è stato un gran successo. Gli operatori sanitari vaccinati, proprio loro, i più esposti al contagio per il lavoro che fanno e che faranno, i medici, gli infermieri, i dirigenti, simbolo e promotori della campagna che è appena iniziata, si sensibilizzazione e di umanità, come molti preferiscono dire. Ildella Salute, Roberto, proprio in merito a quanto accaduto nella giornata di ieri, ha mostrato tutta la suae l’orgoglio per ...

DantiNicola : #EMA ha dato via libera al #vaccinoPfizer. Il 27 sarà dunque il promesso #VDay europeo. Adesso però occorre che l'I… - dorklea : In meno di dieci mesi siamo riusciti a scoprire, produrre, diffondere e somministrare il vaccino per il Covid in tu… - EnricaGaletti : RT @POPOLOdiTWlTTER: #novax #VaccineDay #VDAY L'Italia ha bisogno del Governo! Il vaccino deve essere inoculato prima al PdR ed a tutto i… - anto_d_63 : Tendo a credere ad Arcuri: alla Germania 11mila dosi 'del VDay. Le 150Mila dosi sarebbero una cosa diversa, un anti… - BinaryOptionEU : RT 'Vaccino covid Pfizer, ecco quante dosi per Italia e Germania #VDAY -

Ultime Notizie dalla rete : Vday Italia V-Day: ecco i primi tre vaccinati in Italia - Italia Agenzia ANSA Vaccinazione anti Covid-19 all’IRCCS Gemelli. Mascherine fino a primavera inoltrata

Roma, 28 dicembre 2020 – È tutto pronto per il V-Day che, al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, è fissato per oggi, lunedì 28 dicembre. Le scorte di vaccino saranno conservate negli iper-cong ...

V-day: i primi vaccinati nel Vicentino «Grande emozione»

Aggiornamento ore 12 Sono iniziate le vaccinazioni al San Bortolo. I primi tre vaccinati sono stati l'infermiera del reparto di geriatria... Scopri di più ...

Roma, 28 dicembre 2020 – È tutto pronto per il V-Day che, al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, è fissato per oggi, lunedì 28 dicembre. Le scorte di vaccino saranno conservate negli iper-cong ...Aggiornamento ore 12 Sono iniziate le vaccinazioni al San Bortolo. I primi tre vaccinati sono stati l'infermiera del reparto di geriatria... Scopri di più ...